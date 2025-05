Itt a bejelentés, ezeket a termékeket mától olcsóbban veheted meg

A kormány a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében minden eszközével fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Hétfőtől az árréscsökkentés a nem élelmiszer-jellegű termékekre is kiterjed. A drogériákban 30 termékkategóriában, így háztartási- és vegyiáruk, tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében az árrés 15 százalékra csökken - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Már érezhető a változás / Fotó: Pexels

Az MTI-nek küldött közleményben felidézik, hogy a kormány az indokolatlan áremelések letörése érdekében március 17-én 30 alapvető élelmiszerkategóriára árréscsökkentést vezetett be, amely gyors, tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett - több mint 900 termék ára átlagosan több mint 19 százalékkal csökkent. A kormány itt nem állt meg, az áremelések letörése érdekében eredményes tárgyalásokat folytatott a pénzintézetekkel, a biztosítókkal és a telekommunikációs cégekkel a szolgáltatói díjak befagyasztásáról. A kormány elérte, hogy a vállalatok a családok érdekeit szem előtt tartva önkéntesen korlátozzák a számladíjakat és a szolgáltatások árát. A bankok díjaikat a 2025. januári szintre állítják vissza, míg a biztosítók önkéntes alapon vállalják, hogy a lakosság által kötött új lakásbiztosítási szerződések díjszintje nem haladja meg a 2024. december 31-i szintet.

Az áremelések elleni harc most hétfőtől új szakaszába lép: a kormány május 19-től a nyár végéig az árréscsökkentést a háztartási cikkek körére is kiterjeszti, összesen 30 termékkategóriára. Olyan termékekre, mint a mosogatószer, a mosópor, a papír zsebkendő vagy éppen a tusfürdő, amelyeknél jelentős, több mint 30 százalékos árrés volt azonosítható. A megjelölt termékkategóriákba tartozó adott termékekre a kereskedő legfeljebb 15 százalék árrést alkalmazhat, és az árrés mértéke nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét.

Az NGM megerősítette: az intézkedés a háztartási cikkek több mint 40 százalékát értékesítő drogériákra vonatkozik - így például a DM, Rossmann, Müller, Douglas, Azúr, Estée Lauder és Yves Rocher üzletekre. A vegyeskereskedőket - ahol élelmiszer és nem élelmiszer is megtalálható - közvetlenül nem érinti a szabályozás, ugyanakkor a drogériák árcsökkenése fokozza a versenyt, így szélesebb körben is lefelé szorítja az árakat. Ennek hatása már a múlt héten érzékelhető volt, több jelentős kereskedelmi szereplő is széles körben csökkentette az érintett termékek árát.