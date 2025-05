Adóbevallás 2025: még néhány óráig megúszható a bírság!

Idén is elkészítette a NAV a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az adóbevallását, pontosabban annak tervezetét. Ahhoz, hogy ez hivatalos adóbevallássá váljon még jóvá kell hagyni. Mutatjuk mikor van a végső adóbevallási határidő, hogy kiknek kell mindenképp átnéznie a tervezeteket, és azt is, mi történik, ha valaki elkésik vele!

Ma még jóváhagyható, postára adható a NAV által elkészített adóbevallás-tervezet. Fotó: Hegedus Marta / MW archív

Ma lejár az adóbevallási határidő

Május 20-án éjfélig lehet benyújtani 2025-ben az szja-bevallásokat. Ez a dátum mindenkire érvényes, nincs kivétel. Vagyis azokra is, akik postán küldik vissza a kézzel kitöltött bevallásokat és azokra is, akik az eSZJA felületén keresztül adják be az iratot.

Aki még nem tette meg, az nézze át és egészítse ki az iratot

Akinek jár valamilyen adókedvezmény, amit szeretne igénybe venni, vagy van például egészségpénztári számlája és így adó-visszatérítésre jogosult, esetleg adóhátraléka van, vagy év közben akár egy napra is kiadta a lakását, mindenképp nézze át, egészítse ki, és ha kell módosítsa az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezetet. Ezt a legkönnyebben az eSZJA oldalon lehet megtenni DÁP mobilapp vagy Ügyfélkapu+ segítségével. Ugyanitt az adónk 1+1%-ának felajánlásáról is nyilatkozhatunk, ugyancsak május 20. éjfélig.

Mi történik, ha valaki kicsúszik a határidőből?

Aki nem nézi át és nem fogadja el a bevallási tervezetet, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallássá válik, a fel nem ajánlott adó 1+1%-a pedig visszakerül az államkasszába. Vagyis bukja a visszajáró és felajánlható adót, és nem tudja megfizetni azt sem, amivel tartozik. Ezzel kapcsolatban nem árt tudni, hogy

Ennek módja a következő: korrekciót kell benyújtani az adóhatósághoz, úgynevezett önellenőrzés formájában. Akinek adójóváírás jár vissza, ugyancsak kérheti azt visszamenőleg is, 5 évig.

Akinek viszont adóhátraléka van és nem fizeti be azt időben, bírságot kaphat. Az adó befizetési határideje ugyanis szintén május 20.!