"A férjem lefeküdt két nővel is, akiket a templomból ismerünk - az egyik most terhes"

Teljesen megalázva érzi magát egy nő, aki a férjével templomba járt és rémálmában sem gondolta volna, hogy éppen egy ilyen közeg töri össze. Kiderült ugyanis, hogy a férje megcsalta a templomba járó nőkkel.

Fotó: Pexels

"A templomnak kellett volna lennie a biztonságos helyemnek, de ehelyett itt fedeztem fel a férjem viszony sorozatát. Én 43 éves vagyok, ő 45, és 15 éve vagyunk együtt. Két gyermekünk van. Az egész házasságunk alatt egy jó, támogató, megbízható családapa álarcát viselte.

Mindig is aktív tagja volt a gyülekezetünknek, és soha nem kételkedtem benne és a hűségében, még akkor sem, amikor közeli kapcsolatba került néhány nővel a gyülekezetben. Azt hittem, az egész ártatlan. Ez egészen néhány hónappal ezelőttig így volt, amikor elkezdődtek a suttogások. Először megpróbáltam figyelmen kívül hagyni őket, azt gondolva, hogy ez klasszikus egyházi dráma.

De az igazság lecsapott rám, amikor egy közeli barátom félrehívott, és elmondta, hogy két ilyen nővel is lefeküdt a férjem – és most az egyikük terhes a gyermekével. Teljesen váratlanul ért. Mindenki előttem tudta, és teljesen megalázottnak éreztem magam. Összetört a szívem, és nem tudom kiverni a fejemből az elmúlt éveket, és azon tűnődöm, hogyan kerülhettem el a jeleket. Teljesen elveszettnek érzem magam.

Még mindig szeretem, és ő is könyörgött a bocsánatért, de szavakkal le sem tudom írni, mennyire elárultnak érzem magam. A házasságunk hitre és bizalomra épült, és most teljesen hülyének érzem magam. Talán túl tudtam volna lépni egy viszonyon, de most, hogy egy másik nővel születik gyereke, ez kikészített. Hogyan tudunk valaha is felépülni ebből?" - osztotta meg a történetét egy feleség.

A szakértő elmondta, a férj nemcsak a bizalmat árulta el, de még egy másik nővel is gyermeket nemzett. Ez hihetetlenül fájdalmas lehet.

"Érthető, hogy megalázva érzed magad, hiszen ez egy összetartó egyházi közösségben játszódott le. Kérlek, ne hagyd, hogy a rá eső szégyen rád szálljon. Szánj időt arra, hogy átgondold, mit szeretnél, és mi a legjobb számodra. Ez a helyzet most életre szóló következményekkel jár, és ki kell találnod, hogy lehetséges-e számodra a megbocsátás."