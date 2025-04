"Utálom az anyaságot, gyűlölöm a vele járó felelősséget és monotonitást, a szabadságomat akarom"

Hatalmas felzúdulást okozott Chappel Roan énekesnő azon nyilatkozata, hogy ő egy boldog szülőt sem ismer a társasági közében. A The Pink Pony Club 27 éves slágergyárosa közölte, minden barátja, akinek gyereke, van minden nap a poklok poklát éli át, elveszett a szemükből a fény. Ezt követően azonnal sokan támadni kezdték, ám bizony voltak olyanok is, akik egyetértettek vele. Köztük egy édesanya is, aki névtelenül árulta el, ő utálja azt, hogy anyaként éli mindennapjait.

Őszinte vallomást tett egy édesanya. Fotó: pexels

Mint írta, ő mindig is azt hitte, többgyermekes anya szeretne lenni, azonban, ahogy megszületett az első és egyetlen, rájött, minden pillanatát utálja. A monotonitást, azt, hogy állandóan törődnie és figyelnie kell. Úgy érzi, az élete megsemmisült.

Igazából csak vissza akarom kapni az életem. A gyerek előtti szabadságomat, spontaneitást, függetlenséget. Most úgy érzem csapdába vagyok zárva. Mindent megteszek, hogy a kislányom lehető legjobb anyja legyek és neki fogalmasa sincs róla, hogy ezt érzem, mert nem mutatom kifelé. Mindig mosolygok, mindent megteszek, amit tennem kell anyaként, de belül úgy érzem, összetörtem

- vallotta be kendőzetlen őszinteséggel az anya, aki tudja, tabu erről hangosan beszélni, de tudja, igazából nincs ezzel az érzéssel egyedül.

Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy valaha több gyereket akartam, mikor egy is teher. Nem gondoltam volna, hogy az anyaság ilyen nehéz. 11 hónaposom születése előtt volt karrierem, író voltam, az álmaimért dolgoztam. De világra jött és mindennek vége. Nem tudok semmit sem csinálni, mert vele kell foglalkoznom. A világom négy fal között van és egy baba körül forog. A férjem már felajánlotta, hogy fogadjunk teljes állásban egy dadát, mivel megengedhetnénk, de nem ez a lényeg: egyszerűen utálom az anyaságot. Gyűlölöm. Önző vagyok miatta?

- adta ki magából minden bántatát.

