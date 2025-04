Sokkoló, mi derült ki Tóth Gabi származásáról: dél-afrikai vér csörög az ereiben?

Tóth Gabi, a hazai zenei világ egyik legismertebb, ugyanakkor legmegosztóbb énekesnője új oldalát mutatta meg a közönségnek: a TikTok-on kezdett egyre aktívabb lenni, és egy új trenddel hívta fel magára a figyelmet – saját származását tette a fókuszba, amire meglepő eredményt kapott.

Tóth Gabi TikTok oldalán mókás játékot próbált ki (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kiderült Tóth Gabi származása

A legutóbb megosztott videójában egy TikTok-os játékot próbált ki: míg a kamerába nézett, a program kisilabizálta, milyen nemzetek vére csorog az ereiben… Az eredményt pedig meg is osztotta népes követőtáborával. Eszerint vérvonalának 46,7%-a dél-afrikai gyökerekhez köthető, de a vonásai alapján német, görög és természetesen magyar származása is kimutatható. A videóban Gabi széles mosollyal vette tudomásul a vicces eredményt.

A rosszakarók most sem szálltak le Gabiról, de volt, akinek tetszett a humoros videó:

„Nehéz utat jársz be, kitartást kívánok neked! Ne törődj a rossz kommentekkel, meríts erőt belőle és mutasd meg, meg tudod csinálni!”; „Minden nap hallgatom a zenéid! Csajszi, minden rendben lesz! Annyian szeretünk! Hajrá mi Gabink!”; „Csodaszép vagy” – bókoltak többen is.

Influenszernek áll?

Bár Tóth Gabi első sorban énekesnő, nem titkolja, hogy az elmúlt években egyre kevesebb meghívást kapott koncertekre – Hajdú Péter beköltözős műsorában egyenesen azt mondta: tavaly egyetlen fellépése volt.

Ő azonban így sem hagyja cserében a rajongóit: egyre aktívabb Tóth Gabi Instagram és TikTok-csatornája és a jelek szerint influenszerként is bontogatja a szárnyait. Gyakran jelentkezik be a közösségi oldalon, ahol az új DNS-játék mellett feltöltötte első főzős videóját, de olykor megmutatja kutyusát, sminkrutinját és van, hogy csak megosztja aktuális gondolatait, a rosszakarókat pedig igyekszik a helyükön kezelni...