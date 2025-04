Tragédia Debrecenben: holttestet találtak a házrobbanás helyszínén – videó!

Tragikus esemény történt szerda hajnalban Debrecenben, a György utcában. Tűz ütött ki egy körülbelül 100 négyzetméteres családi ikerház egyik lakrészében. A tűz hatalmas lángokkal égett, melyek gyorsan terjedtek, és nemcsak a lakóépületet, hanem egy közeli garázst is elértek. A Tények beszámolója szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, mentők és rendőrök. A házban egy idős férfi lakott, nem tudták megmenteni az életét.

Úgy tudni, a házban egy magányos idős férfi élt aki keveset kommunikált a környéken élőkkel, így nem sokan ismerték (Fotó: Pixels, illusztráció)

Pusztító tűz Debrecenben

A tűz hatalmas pusztítást okozott. A hőtől kirobbantak az ablakok, az épület teteje pedig szinte megsemmisült. Az ikerház gáz robbanás miatt gyulladt ki, ami miatt még a falai is megdőltek. A robbanás akkora zajjal járt, hogy a szomszédban élők álmukból riadtak fel, majd kétségbeesetten rohantak ki az utcára.

Pattogásokat hallottunk gondolom akkor a tető miatt, mert aztán borzasztó nagy tűz volt. A fiam kijött és és látta a fénycsóvát.

- mondta a tényeknek a szomszéd nő aki nagyon megijedt a tűztől, csak reménykedett, hogy a lángok nem terjednek át az ő otthonára.

A helyieket megrázta az eset, a környéken élők közül többen is beszámoltak a hajnalban hallott hangos durranásról és a gomolygó füst látványáról. A tűzoltók a lángok eloltását követően átvizsgálták az épületet, ekkor fedezték fel az egyik szobában egy ember holttestét. A tragédiát tovább súlyosbította, hogy a tűzeset során robbanás is történt – egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a detonációt. A szakértők feltételezése szerint gázpalack vagy valamilyen gyúlékony anyag is közrejátszhatott a tűz intenzív terjedésében és a robbanásban.

Úgy tudni, a házban egy magányos idős férfi élt aki keveset kommunikált a környéken élőkkel, így nem sokan ismerték. Az legfrissebb információk szerint szándékosan akart magával végezni ezért robbantott viszont ezzel a környéken élőket is veszélyeztette.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében indított vizsgálatot az ügyben. A helyszíni szemle során eddig nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat, vagyis az elsődleges megállapítások szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.