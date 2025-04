Többnejűség Ausztriában. Egy szír migráns második feleséget hozatott magának

Többnejűség Ausztriában? Tilos, de mégis lehetséges. A családegyesítés nemcsak az osztrák iskolákat, hanem az osztrák jogrendszert is túlterheli. Most egy olyan eset került napvilágra, amely gyakorlatilag a hátsó ajtón keresztül megalapozta volna a többnejűséget, ami tilos Ausztriában. Az eset részleteit a "Kurier" tette közzé, s kiderült, hogy az ügy egy 1992-ben született, Ausztriában menedékjogot kapott szír állampolgárt érint, aki nyolc gyermeke és felesége számára kérte a családegyesítés révén a beutazást.

Többnejűség Ausztriában? Tilos, mégis lehetséges

A születési dátumok ellenőrzésekor azonban gyanús lett, hogy mind a nyolc gyerek 2019 januárja és 2022 júliusa között született. A DNS-vizsgálatok megerősítették a férfi apaságát, de a gyerekek nem többes ikrek voltak, s végül a szír elismerte, hogy egy második nőt is feleségül vett Szíriában, tőle is született négy gyermeke. Hazájában egyébként legálisan akár négy házasságot is köthetett volna.

A „második feleséggel való” családegyesítést ezután elutasította a hatóság. Az "első feleség" és a gyerekek azonban beutazhattak az országba.

Csakhogy a gyermekek az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikke alapján kérelmezhetik a családegyesítést a biológiai anyjukkal. Ez azt jelentené, hogy a poligámia, vagyis a többnejűség a "hátsó ajtón" keresztül valósulna meg.