A csatorna is imaláncot hirdet meg: daganattal küzd sokak kedvenc sztárja

Elképesztő örömhírt közölt rajongóival az a Teddi Mellencamp, aki nemrég édesapjával közösen még a temetését szervezte családi kriptájukba és azt, mi legyen a sírjára írva. Az egykori reality-sztár és háromgyermekes családanya ugyanis közölte, hogy bőrrákja, ami átterjedt az agyába és a tüdejébe is reagált a kezelésekre és az orvosok elmondása szerint, ha szervezete így folytatja tovább a harcot, akkor nemsokára, heteken belül rákmentessé válhat azok után, hogy korábban 50%-a volt csak a túlélésre.

Akár fel is gyógyulhat a rákból. Fotó: Pexels

Épp most végeztek a vizsgálatokkal és tumorok jelentős mértékben zsugorodtak, ami az orvosok szerint az jelenti, hogy működnek a kezelések és visszatérhetek a régi önmagamhoz, ami nagyon jó hír

- közölte szinte sírva az örömtől a legújabb videójában, amiben kiemelte, továbbra is próbált pozitívan gondolkozni.

Mondani sem kell, követői ellepték a kommentszekcióját a csodás hírtől:

Életem legjobb napja! Varázslatos!

- érkeztek a megjegyzések, amelyek között megtalálható Teddi testvérének hozzászólása is:

Életem legjobb napja! Tudtuk, hogy s*ggberúgod majd a rákot!

A Real Housewifes of Beverly Hills sztárját még februárban diagnosztizálták agytumorjaival, ami miatt sürgősségi műtéten esett át. Ezt követően jöttek rá az orvosok, melanómája nem csak az agyába terjedt ki, hanem a tüdejébe is. Leginkább azonban ekkor is csak a gyerekeit féltette attól, mi lesz velük. Azt a pillanatot pedig, amikor magához tért műtétjét követően, soha nem felejti el:

Magamhoz tértem és azt láttam az egész családom a szobámban volt. Apám, a testvéreim, a legjobb barátaim. Tudtam, hogy ha mind itt vannak, akkor komoly baj van

