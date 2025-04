Mekkora a reakcióidőd? Az élethosszodat is megjósolhatja

Természetes, hogy az életkor előrehaladtával lassulunk, de a tudósok szerint a reakcióidő sok mindent elmondhat az emberi test állapotáról sőt, akár a korai halál kockázatát is jelezheti. Simon Cox agykutató szerint a lassabb reakcióidő bizonyos idegrendszeri leépülésekre is utalhat. A kutatások szerint a lassabb reakcióidő összefüggésbe hozható több korral járó betegséggel, például szívbetegséggel, stroke-kal, tüdőproblémákkal vagy akár Alzheimer-kórral is.

A reakcióidő sokat elárul az ember egészségéről

Hogyan teszteljük magunkat otthon?

Az egyik legismertebb módszer az úgynevezett vonalzós teszt. Ülj le egy székre, a karod legyen az asztalon úgy, hogy a csuklód épp hogy lógjon le az asztal széléről. Egy segítőt meg kell kérni, hogy tartson egy vonalzót úgy, hogy annak nullás pontja éppen a kezed fölött legyen. A teszt akkor kezdődik amikor a segítő figyelmeztetés nélkül elengedi a vonalzót. A feladat egyszerű: a vonalzót a lehető leggyorsabban elkapni! A a reakcióidőd gyorsaságát a vonalzón lévő centiméterek segítésével tudod majd értékelni.

7,5 cm alatt: átlag feletti reakcióidő 7,5–20,4 cm között: átlagos 28 cm felett: átlag alatti

A jó hír? A reakcióidő javítható tehát aggodalomra semmi ok! Orvosok szerint a leginkább hasznos módszer az úgynevezett dual tasking – azaz két tevékenység egyszerre végzése. Például séta közben a fej mozgatása, egy lábon állva az ABC mondása, vagy bármilyen sport, ami serkenti az agyat.