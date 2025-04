Pride tüntetés: óriási káosz várható ma a fővárosban

Újra a pride-tüntetők veszik uralmuk alá a fővárost. Pár száz tüntető arra készül, hogy elfoglalja az Erzsébet hidat, de az elmúlt hetek tanúsága azt mutatja, hogy a többi híd sincs biztonságban. Ez pedig azt jelenti, hogy több tízezer haza igyekvő ember életét keserítik meg a pride-szimpatizánsok.

Több tízezer ember hazajutása fulladhat káoszba a pride tüntetés miatt Fotó: Hatlaczki Balazs

A szivárványos tömeg összesen 29 órán keresztül akarta blokkolni a közlekedést, 2025. április 8-án 17 órától másnap 22 óráig, ám a hatóságok másképp döntöttek. Az engedély végül április 9-e hajnali négy engedélyezi a hídon való tartózkodást. Az Erzsébet híd blokkolása csúcsidőben így is szinte a teljes fővárosi forgalomra kihat, ezért kedden már 16 órától ismét jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani, nem is beszélve arról, hogy mi lesz, ha a többi hidat is önkényesen elfoglalják.

Amennyiben ez ismét megtörténne, a hatóságok arra kérik a városban közlekedőket, hogy ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre; a konfliktusok elkerülése érdekében kísérjék figyelemmel a rendőrség honlapját, ahol az esetleges további közlekedési fennakadásokról folyamatosan tájékoztatást adnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hatályos jogszabályok keretei között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogot, ugyanakkor a jogsértések elkövetőivel szemben megteszi a szükséges intézkedéseket.

Orbán Viktor: Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt

Orbán Viktor múlt heti rádióinterjújában bejelentette, hogy törvénymódosítást adnak be, amely arra szolgál, hogy a tüntetésen részt nem vevők érdekeit is figyelembe vegyék. „Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt” – fogalmazott.

Megváltoztatjuk a jogszabályokat, és lehetetlenné tesszük, hogy bírói döntésekkel akár több hidat is le lehessen zárni Budapesten”

– szögezte le.