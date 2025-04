Orbán Viktor elmondta, ezt leplezte le Kollár Kinga őszödi beszéde

Háború: az amerikaiak kihátrálnak, a Nyugat veszített

Az orosz–ukrán háborúról azt mondta a miniszterelnök, hogy a Nyugat azt már elvesztette, aminek lesz következménye, háborút veszíteni súlyos dolog. Az új amerikai elnök most kihátrál ebből a konfliktusból, arra hivatkozva, hogy ő nem akart belevágni ebbe a háborúba, az a demokraták döntése volt.

Nyugat-Európában annyival nehezebb a helyzet, hogy itt ilyen váltás nincs. Ott folytonosság van, és itt nem merik bevallani az európai vezetők, hogy ezt a háborút elvesztették, belevitték Európát egy olyan háborúba, amit végül elvesztettek

– mutatott rá Orbán. Mint mondta, ő volt, aki először felvetette annak idején, hogy közös európai haderő kell, most úgy tűnik, hogy ez meg is fog valósulni, a magyar fegyverkorszerűsítés pedig már elkezdődött, ezt fogja most majd több más uniós ország is követni.

Ukrajna uniós felvételéről azt mondta a miniszterelnök, hogy arról megkérdezik a magyarokat, a kormány szerint végzetes hiba lenne, ha ez bekövetkezne, de a véleménynyilvánító szavazáson mindenki elmondhatja a véleményét.

Rámutatott, hogy a Tisza Párt, amelyet komolyan kell venni, már döntött a kérdésben, ők fel akarják venni Ukrajnát, így nagy a tét. Azt mondta a miniszterelnök, hogy népszavazást nem lehet tartani nemzetközi szerződésről, és szerinte jobb, ha ez így is marad, de a kormány véleménynyilvánító szavazásán mindenki elmondhatja a véleményét.

Hont felvetette, hogy 2006-ban Orbánék követelték volna az uniós források felfüggesztését. A miniszterelnök elmagyarázta, hogy akkor arról volt szó, hogy Brüsszel falazott a szocialista kormányzatnak, miután kiderült, hogy meghamisították a költségvetés számait, majd így nyerték meg a választásokat. Akkor mondták Orbánék ellenzékből, hogy ne nyújtson segítő kezet a hazug kormánynak az unió.

A műsorvezető azt is felvetette, hogy nem tudja-e esetleg a miniszterelnök, hogy hogyan szivárgott ki az őszödi beszéd, de Orbán ezt nem tudja, azt mondta, hogy ellenzékből nem juthatott hozzá ilyen információkhoz, amikor pedig kormányra kerültek, már nem nézett erre vissza.