Orbán Viktor: ez az áttörés éve, 10 fontos célt tűzött ki a kormány

A magyar béketerv

A beszélgetés során szóba került az is, hogy ellenszélben is meg lehet csinálni a magyar béketerveket. Elértük a 700 ezer forintos átlag bruttó bért, az irány láthatóan jó - jelentette ki. Három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a családokat:

élelmiszerárak;

telekommunikációs szolgáltatások területe;

és a bankszektor.

Bízunk benne, hogy a telekommunikációs szektorban sikerül megállapodni majd, mert csak három cégről van szó; a bankszektor esetében sikeres éveket zártak, ezért jogos elvárás, hogy gátat szabjanak az áremelkedéseknek - tette hozzá.

Zéró tolerancia

Szóba kerül a kábítószer elleni harc is. Ezzel kapcsolatban azt mondta Orbán Viktor, hogy Tarnazsadányban egy 5-10 százalékos kisebbség miatt van probléma a településen.

A drog nem egy elvont dolog, hanem családok mennek tönkre ebben, ezek súlyos dolgok.

Ott kifejezetten támogatást kaptam a drogok elleni harchoz, a hajtóvadászat egyébként megindult, és ezért köszönettel tartozom a rendőröknek - fejtette ki a kormányfő. Most beadtuk a szükséges törvénymódosítást is, a kábítószerhálózatok felszámolása során az elkövetőket pedig súlyosan meg kell büntetni - tette hozzá.

Az alkotmány azt mondja majd ki, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és népszerűsítése.

Az elmúlt napok Pride melletti tüntetéséről is szó esett. Orbán Viktor elmondta, hogy egy friss törvénymódosítást adnak be, amelyek révén a tüntetésen nem részt vevők érdekeit is figyelembe veszik. Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt - tette hozzá. Egy bírói ítélet született a hídfoglalás engedélyezésére - tette hozzá.

Most megváltoztatjuk a jogszabályokat, és nem lehet egy időben több hidat lezárni.

Az Orbán Viktorral készült interjút itt lehet visszanézni: