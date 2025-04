Nincs vége! Újabb kedvezménnyel támogatja a Kormány az anyákat

Magyarország Kormánya nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a családalapítás vonzó legyen a fiatalok számára, és hogy senkit ne érjen anyagi hátrány amiatt, mert gyereke születik. Számtalan kedvezményben részesülnek ezért a családok: a Babaváró és a CSOK eddig is nagy népszerűségnek örvendtek, Orbán Viktor azonban nemrégiben újabb kedvezményeket vezetett be.

Magyarország családbarát hely

Az anyák SZJA-mentesek lettek

Világ szinten páratlan adókedvezményben részesülnek az édesanyák Magyarországon. A 30 év alatti édesanyák, valamint a 3 gyerekes édesanyák is adómentesek, hamarosan pedig már a 2 gyermekes anyák is azzá válnak. Most pedig itt a következő nagy bejelentés:

Július 1-től munka mellett is igényelhető a CSED Extra, az édesanyák szülés után 90 nappal visszamehetnek dolgozni. Ez csaknem 20 ezer édesanyát érinthet

- írják a közleményben, és kiemelték, hogy a javaslatról a héten tárgyal az Országgyűlés.