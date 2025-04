Ijesztő állapotban került kórházba a tévésztár - szó szerint elolvadt az arca

Brandi Glanville, a Beverly Hills-i luxusfeleségek egykori sztárja ijesztő egészségügyi állapot miatt került kórházba. A 52 éves televíziós személyiség egy reggel arra ébredt, hogy sem a fejét, sem a nyakát nem tudja megmozdítani, és órákon át képtelen volt kikelni az ágyból. Végül kénytelen volt mentőt hívni, és egy hosszú, négyórás várakozás után egy tolószékben jutott be a sürgősségi osztályra.

Brandi Glanville, egykori sztár, ijesztő egészségügyi állapot miatt került kórházba / Illusztráció: UNSPLASH

Az esetről később maga számolt be a közösségi médiában, ahol egy kórházi ágyban készített képet is megosztott. Azt írta, hogy utálja a helyet, de újabb „szórakoztató” mentőszámlára számít. Közönsége aggódó üzenetekkel árasztotta el, többen imádkoztak gyógyulásáért és reményüket fejezték ki, hogy hamarosan választ kap a rejtélyes tünetekre - írja a Mirror. - A mostani rosszullét nem előzmény nélküli. Egy héttel korábban Brandi már nyilvánosan beszélt arról, hogy arca egy különös elváltozás miatt torzul, és az állapota folyamatosan romlik. Elmondása szerint nap mint nap egy olajos-viaszos anyag képződik az arcán, amely lecsorogva a fogait is károsítja.

Nem látok, és kemény csomók jelentek meg a bal arccsontom alatt, a nyakamon és az állkapcsomon. Az arcom rosszabb, mint valaha. Szó szerint elolvadt

– részletezte, hozzátéve, hogy sürgősen egy fertőző betegségekre szakosodott orvost keres, aki gombás fertőzésekre specializálódott.

Mára már 70 ezer dollárt költött kezelésekre, de állapota továbbra is aggasztó. Bevallotta, hogy eddig csak „eljátszotta”, hogy jól van, miközben valójában rettenetesen szenved. Egy követője rákérdezett a biopszia eredményére is, mire Brandi közölte: szerencsére nem találtak rákot, de a kultúrák kitenyésztése hat hétbe telik, így egyelőre csak reménykedhet a válaszokban. Egy korábbi interjúban azt is elmondta, hogy egyes feltételezések szerint az arcában egy parazita is jelen lehet, amely mozog a szövetei között.

Az eset tovább növelte az aggodalmat Brandi körül, aki bár sokáig próbálta mosoly mögé rejteni szenvedését, most már nyíltan beszél a küzdelméről.