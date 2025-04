Korányi Dávid, a dollárbaloldal pénztárnoka kesereg és Magyar Péterben látja a megváltót

Háborog a kormánypártok döntése miatt Korányi Dávid, aki a brüsszeli Politico oldalán jelentkezett egy hosszabb írással. A hírhedtté vált Action for Democracy vezetője nemtetszésének adott hangot, amiért a múlt héten elfogadott alaptörvény-módosítás lehetővé teszi, hogy felfüggesszék a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről - írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergelynek tanácsadója, Bajnai Gordonnak pedig államtitkára volt Korányi Dávid (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Korányi azzal vádolja a kormányt, hogy a lépés nem a nemzetbiztonságot szolgálja, hanem így akarják elhallgattatni az ellenkező véleményeket. Leírja, hogy akár a saját magyar állampolgárságát is felfüggeszthetik, majd azon siránkozik, hogy korábban a jobboldali sajtó többször is foglalkozott a különböző ügyeivel, ami szerinte támadás volt a személye és az Action for Democracy ellen.

A szokásos balliberális mantrát alkalmazva Korányi hazánkat Oroszországhoz és Kínához hasonlítja, majd amiatt is nemtetszését fejezte ki, hogy a kormány a gyermekek védelme érdekében betiltotta a pride felvonulásokat. De Korányi amiatt is háborgott, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A korábban Karácsony Gergelyt és Márki-Zay Péter is támogató Korányi Dávid aligha meglepő módon Magyar Pétert is körbeudvarolta az írásában. Mint írta, Magyar Péter megtisztítaná a közéletet és fellépne a korrupcióval szemben.

Írása végén Korányi felszólítja az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a magyar kormánnyal szemben. Szerinte az uniós források feltételrendszerét is frissíteni kell, hogy a pénzek felett ne a kormány rendelkezzen, hanem azok közvetlenül az önkormányzatokhoz és a civil szervezetekhez jussanak el.

Lapunk korábban részletesen foglalkozott Korányi Dávid és az Action for Democracy nevű, Amerikában bejegyzett szervezettel. Céljuk, hogy az egyes nemzetállamokban megrendezett választásokon a liberális-globalista erőket támogassák. Korányiék kommunikációja szerint mikroadományokból tartják fenn a szervezetet, ám korábban kiderült, hogy

a több millió dolláros költségvetés legnagyobb részét mindössze néhány személy állta, köztük Soros György.

Az Action for Democracy a 2022-es országgyűlési választásokon hárommilliárd forintnak megfelelő dollárral támogatta a magyarországi baloldal korteskedését. Az adományok nagy része a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat nevű cégcsoporthoz került, amely az ellenzék kampányának digitális részéért felelt. Korányi Dávid egyébként Bajnai Gordon államtitkára volt 2009–2010-ben. Míg az utóbbi években Karácsony Gergely tanácsadója is volt, miközben nem is Magyarországon, hanem New Yorkban él.