Kocsis Máté Weberékről: "A hülyeségvonaton nincsen fék!"

Noha Donald Trump elnökségének kezdete óta már az Egyesült Államok is azt támogatja, amit Magyarország a kezdetektől fogva, jelesül, hogy az orosz-ukrán konfliktust csakis tűzszünet és béketárgyalások útján lehet rendezni, ez az egyetlen út, ami mindenkinek jó, Brüsszel az Európai Néppárttal és Manfred Weberrel az élen továbbra is háborús lázban ég, ráadásul itthon is akadnak követőik: Magyar Péter és a tiszások egy követ fújnak vele, és ugyanazt erőltetik: béke helyett háborút, Ukrajna támogatását pénzzel, még akkor is, ha ilyen formában egy feneketlen kútba lapátolják az eurómilliókat, eurómilliárdokat. Erről posztolt Kocsis Máté is:

"Hihetetlen, de a hülyeségvonaton nincsen fék! Manfred Weber az Európai Néppárttal és Magyar Péterékkel megszavaztatta, hogy a háborúban álló Ukrajnát még jobban kell támogatni, és oda kell irányítani még több pénzt.

Persze a tiszás képviselők közül egyik sem kérdezte meg a helyszínen, hogy esetleg talán nem lenne-e jobb ötlet, ha inkább az európai országokat támogatnák ahelyett, hogy kifosztják őket.

Az unió gazdasága romokban, de talicskázzák a lóvét Ukrajnába. Szuper. Nagy segítség ez a magyar családoknak" – írta közösségi oldalán Kocsis.