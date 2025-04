"Ezen múlhat a béke!" - Megtalálták Jézus Krisztus sírját

Egy brit antropológus, Dr. Paul Warner szenzációs bejelentést tett: állítása szerint megtalálta Jézus Krisztus sírját és a Frigyládát a Gízai Nagy Piramis alatt. Azt mondja, a szent ereklyék egy kettős barlangban rejtőznek, melyet egy hatalmas kőtömb zár el a piramis déli alagútjának végén.

Egy brit antropológus, Dr. Paul Warner szenzációs bejelentést tett: állítása szerint megtalálta Jézus Krisztus sírját / Fotó: Thinkstock

A Frigyláda a keresztény és zsidó hagyomány szerint egy arannyal borított láda, amely a Tízparancsolat kőtábláit tartalmazta. A The Sun szerint Warner tíz éven át kutatta az elméletét, terepmunkával és szkenneléssel is alátámasztva azt. Az áttöréshez a judaizmus, kereszténység és iszlám szövegeit vetette össze a mezopotámiai agyagtáblákon szereplő írásokkal. Arra a következtetésre jutott, hogy a különböző vallási szövegekben szereplő „Sínai-hegy”, „Izrael hegye”, „Olivák hegye”, „Sion”, sőt a Korán „Fény hegye” is mind a Gízai Nagy Piramisra utalnak.

Warner szerint Jézus itt tartotta a Hegyi Beszédet is. A helyszínt a legmélyebb és legelzártabb részen találta meg, egy sziklából kivájt kamrában. Felvételekkel és szkennelt adatokkal támasztja alá, hogy az utolsó kő mögött mesterséges szerkezetek találhatók, ami arra utal, hogy valami rejtőzik mögötte.

Az egyiptomi hatóságok kezdetben lelkesedtek, a kutató adataiért cserébe beleegyeztek a végső kőtömb mögötti rész szkennelésébe. Warner állítása szerint a legmagasabb szintű támogatást élvezte, ám az együttműködés zátonyra futott, miután az egyiptomi régészeti tanács nem teljesítette a megállapodás rájuk eső részét. Az antropológus most a libanoni miniszterelnökhöz fordult segítségért, hogy elkerüljenek egy nemzetközi diplomáciai botrányt.

A konfliktus középpontjában Zahi Hawass, Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere áll, akit Warner „a haladás akadályának” nevezett. Bár sokan támogatják, a régi hatalmi körök hevesen ellenzik a kutatásait. Warner továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a kőtömböt el kell távolítani – mert szerinte a béke is ezen múlhat.