Borzalmas tragédia rázta meg az országot: jármű hajtott az iskola épületébe, több diák meghalt

Legkevesebb négy fiatal meghalt, amikor egy jármű belehajtott egy Illinois államban lévő iskolai épületbe hétfő délután - közölték a helyi hatóságok.

Az illinois-i rendőrség közleménye szerint a baleset a Springfield közelében fekvő Chathamben történt, egy iskola utáni programokat szervező ifjúsági tábor területén. A jármű az épület keleti oldalán tört be, és már a falakon kívül tartózkodók közül is többeket elütött, aztán az épület nyugati falát áttörve hajtott ki - írta a rendőrség az X közösségi platformon. A halálos áldozatok életkorát a rendőri közlemény négy és 18 év közöttire becsülte, mint írták, három áldozatot az iskolaépületen kívül, egyet az épületben gázolt el az autó. Számos további sérültet kórházba szállítottak. Az autó vezetője, aki egyedül ült a járműben, nem sérült meg, de őt is kórházba vitték kivizsgálásra - fűzte hozzá a rendőrség. J. B. Pritzker, Illinois kormányzója mély megrendülésének adott hangot a történtek miatt az X-en, és együttérzését fejezte ki a gyermeküket elveszítő, gyászoló családoknak. A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy mi vezetett a történtekhez - írja az MTI.