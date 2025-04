Adtál a gyereknek csokinyuszit húsvétra? Ezt teszi a testével

A csokoládét sokan bűnös élvezetként tartják számon, aminek Húsvétkor különösen nehéz ellenállni, pedig Kim Pearson, anyagcsere-egészségre szakosodott táplálkozási szakértő szerint van ok a felmentésre. Úgy véli, túl sokan társítják az egészséges táplálkozást lemondással, holott a jó minőségű, legalább 70%-os kakaótartalmú étcsokoládé rendszeres fogyasztása nemcsak ártalmatlan, de kifejezetten hasznos lehet. Ez a kérdés pedig most, húsvétkor különösen aktuális, hiszen ilyenkor kicsik és nagyon is előszeretettel fogyasztják a csokinyuszit.

A csokoládét sokan bűnös élvezetként tartják számon, aminek Húsvétkor különösen nehéz ellenállni Fotó: Vimaliss / Shuttestock

Azt tapasztalja, hogy sokan meglepődnek, amikor elmondja: a csokoládé csökkentheti a szívbetegségek, a stroke, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Egy tanulmány szerint heti öt kocka étcsokoládé akár 21%-kal is mérsékelheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét. Ráadásul az étcsokoládé flavanoljai segítik a vér áramlását az agyba, így javíthatják a memóriát és a koncentrációt, sőt, lassíthatják a neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer kialakulását is - írja a The Sun.

Kim szerint a csokoládé a bőrre is jótékony hatással lehet, hidratáltságot és feszességet biztosítva, sőt, még a ráncokat is enyhítheti. Emellett csökkenti a kortizolszintet, támogatja az immunrendszert, és prebiotikus hatása révén a bélflórát is. Úgy véli, bár a legtöbben csak nassolnivalónak tartják, a sötét csokoládé a hosszú és egészséges élet egyik finom és meglepően hatékony titka lehet – csak tudni kell, melyiket választjuk.