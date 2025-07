Könnyek temploma: Szívszorító módon búcsúztak a tragikusan elhunyt anyától és gyermekeitől

Megrendítő gyászszertartást tartottak Észak-Írországban a múlt héten meggyilkolt Vanessa Whyte és két gyermeke, James és Sara emlékére. A három családtagot agyonlőtték otthonukban, Maguiresbridge településen, egy feltételezett hármas gyilkosság–öngyilkosság során.

Sokan gyászolják a tragikusan elhunyt családot.

Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A St. Mary's templomot szerdán reggel ellepték a gyászolók: családtagok, barátok, helyiek és politikusok is jelen voltak, köztük Michelle O'Neill első miniszter, Arlene Foster, Andrew Muir környezetvédelmi miniszter és Pat Cullen képviselő. A templomban a gyász, a csend és a fájdalom uralkodott. A három koporsót 11 óra után vitték be a templomba, miközben az „Abide With Me” című himnusz szólt. A szertartást vezető Donnelly atya szavai szerint a templomot „gyász töltötte meg”, és az emberek „szótlanul álltak a felfoghatatlan tragédia előtt”.

Van egy súly a levegőben – egy csend a szívekben – amely mindennél többet mond

– fogalmazott.

A három áldozatot Ian Rutledge, a 43 éves családfő ölte meg, akit hétfőn holtan találtak – a rendőrség szerint öngyilkos lett, miután végzett a családjával. Vanessa Whyte, aki állatorvosként dolgozott, sokak barátja volt, kedves, közvetlen és szeretetteljes nőként emlékeztek rá. Gyermekei, James és Sara tele voltak élettel, vidámsággal és energiával – iskolatársaik, sporttársaik és tanáraik gyászolnak, írja a Mirror.

A három koporsót egymás mellett vitték végig a főúton, százak követték a csendes menetet. A család holttestét Barefieldbe, Clare megyébe szállították, ahol szombaton temetik őket közös sírba a Templemaley temetőben. Ez a tragédia alapjaiban rázta meg Észak-Írország közösségét – a helyiek a mai napig keresik a választ a kérdésre: hogyan történhetett meg mindez?