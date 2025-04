Többször is életveszélyben volt Farkas Helga édesapjának egykori élettársa

A java csak ekkor jött: mivel azt a férfit is bevitték, kiderült, hogy őt körözte már az INTERPOL, méghozzá kettős gyilkosságért! Napszámban dolgozott egy házaspárnál, akiket kirabolt és meg is gyilkolta őket. Több száz kilométeren át ültünk egy kettős gyilkossal egy autóban! Még most is kiráz a hideg, ha erre visszagondolok.