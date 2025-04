Ügyvéddel érkezik Budapestre az eltűnt román férfi testvére, kétségbeesve keresi öccsét

Az eltűnt román férfit, Mazare Ovidiu-Andreit március 7-én látták utoljára Budapesten, miután elhagyta a Szent János Kórházat. A román férfi azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy innen Németországba haladjon tovább - számolt be róla a Ripost.

A román férfi március 6-án indult el, az úti célja pedig Németország volt / Fotó: Facebook

Információink szerint Mazare Ovidiu-Andrei 25 éves román állampolgárt, még március 7-én vitte be a rendőrség a Szent János Kórházba, ahol lábsérüléssel kezelték. Innen azonban ismeretlen helyre távozott. Azt pedig, hogy hova mehetett, nem tudni. Az értesüléseink szerint bár a férfi nem szenved mentális zavarokban, egy szemtanú állítása szerint az eltűnése előtt zavartan viselkedett. A román férfi életében először hagyta el Romániát, magyarul sem tud, kizárólag csak románul.

Még aznap este elhagyta a kórházat, amikor felvették, és azóta sem hallottam róla semmit

- nyilatkozta Andrei testvére, Anca. Ő sem beszél magyarul, csak románul, azonban így is mindent megtesz, hogy megtalálja a testvérét és fáradhatatlanul keresi is őt. Természetesen, amikor értesült testvére helyzetéről, felvette a kapcsolatot a kórházzal is, azonban Andrei addigra ismeretlen helyre távozott.

A román férfit utoljára még Budapesten, meg nem erősített információk szerint a Blaha Lujza tér felé látták. Azóta azonban nem adott még magáról életjelet.

Andrei még március 6-án hagyta el Romániát. Azóta eltűnt / Fotó: Facebook

A napokban viszont új fordulat történt az ügyben: Anca ügyvédet fogadott, és ezen a héten Magyarországra látogat, hogy személyesen tegyen tanúvallomást.

Még semmit sem tudok. Mindenesetre felvettem a kapcsolatot Dr. Balogh Csilla Tünde ügyvédnővel, hogy segítsen megtalálni Andrei-t.

– kezdte szavait, amikor megkereste a lapunk. Anca már régóta nem kapott hírt a román rendőrségtől a testvére eltűnésével kapcsolatban, ezért inkább a magyar hatóságokhoz fordult.

„Sürgősen Budapestre kell mennem, hogy vallomást tegyek annak rendőrtisztnek, aki átvette az ügyet. Csütörtökön meglátom, hogyan alakul a nyomozás” – árulta el lapunknak, majd hozzátette, hogy reménykedik, hogy egyszer még előkerül majd Andrei.