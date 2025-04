Ő az utolsó magyar, aki találkozott Ferenc pápával

Magyar kispap tartotta Ferenc pápa mikrofonját a húsvéti Urbi et Orbi áldás közben. Mint azt a Bors megtudta, Véghseő Péter görögkatolikus papnövendékként a római Német-Magyar Kollégiumban folytatja teológiai tanulmányait. Édesapja teológiatanár és pap, valamint görögkatolikus parókus. A keleti katolikusoknál ugyanis nős férfiakat is pappá szentelnek, így az egyházi személyek családban élhetnek. És hogy miként kerül egy görögkatolikus kispap a pápa közelébe? A görög rítusú katolikusok elfogadják Péter utódjának elsőségét, ezáltal teljes jogú katolikusok, a római egyházétól eltérő szertartásokkal.

Magyar kispap, Véghseő Péter (balra elöl) tartotta Ferenc pápa mikrofonját

Véghseő Péter most közvetlen közelről láthatta Ferencet az utolsó nyilvános szereplésén. Az édesapja, Véghseő Tamás atya egy nyilvános Facebook-posztban számolt be a családjuk számára is fontos eseményről és megemlítette, hogy a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápát annakidején közvetlenül a megválasztása után is láthatták. A család ugyanis egy hónapokkal korábban tervezett római kiránduláson vett részt, és éppen úgy esett, hogy a konklávé, azaz a pápaválasztás idején a Vatikánban tartózkodtak. Fia, Péter akkor csupán 12 éves volt.

Megkerestük az édesapát, szerettünk volna interjút készíteni vele és a fiával, szerettük volna, ha Péter elmeséli, milyen volt húsvét vasárnap a pápával találkozni, de megkeresésünket azzal hárították el, hogy először az egyházi médiában szeretnének megszólalni.

Ferenc pápa körül több magyar is tevékenykedett

Információink szerint egyébként nem Péter az egyetlen magyar, aki Ferenc pápával kapcsolatba került húsvét vasárnap. Az egyházfő a halála előtti nap délelőttjén ugyanis találkozott az amerikai alelnökkel, és az eseményen egy magyar tolmács segítette a felek párbeszédét. Az Urbi et Orbi áldásra a délutáni mise után került sor, amelyet Angelo Comastri bíboros mutatott be a Szent Péter téren. A szertartás végén jelent meg Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika központi lodzsáján. Húsvéti beszédét egy munkatársa olvasta fel, ezután következett szokásos, latin nyelvű áldása Rómára és a világra.