Horrorbaleset Bács-Kiskunban: órákig feküdt a szántóföldön a motoros, mire rátaláltak, ekkor már késő volt

Kegyetlen halált halt egy 43 éves férfi a Bács-Kiskun vármegyei Dunatetétlennél valamikor szombat reggel. A jó időben úgy döntött, motorozik egyet, azonban eddig tisztázatlan körülmények közt lesodródott az útról, métereket repült, majd a szántóföldre csapódott. Nem elég, hogy rettenetes sérüléseket szenvedett – még a karja is leszakadt –, de a segítség sem érkezett hosszú órákon keresztül, ugyanis a balesetnek nem volt szemtanúja. Végül pár horgászni induló fiatal vette észre először a motort, majd pedig a testet. Riasztották a hatóságokat, még mentőhelikopter is indult a helyszínre, azonban az áldozatért már nem lehetett semmit tenni. Addigra elvérzett, alighanem még a baleset utáni percekben – számolt be a tragikus esetről a Tények. A becsapódása erejét jól mutatja, hogy a dzsekije ujját az árokban találták meg, a motor kormánya pedig ugyancsak méterekre volt a roncstól.