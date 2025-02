Hatalmas tumultus keletkezett tegnap (február 15-én szombaton) délután Szegeden, a Belvárosi hídon. Az autósok tömött sorban álltak, a forgalmat pedig elterelték. Nem véletlenül: a hídon ugyanis csúnya baleset történt. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan, elsődleges információk szerint a hatalmas dugó akkor alakult ki, amikor egy, a hídon áthajtó motorost egy arra járó autós elgázolt.

A szegedi Belvárosi híd forgalmát elterelték. Bár Dávid hatalmasat esett a motorral, csodával határos módon könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet Fotó: Google Maps

Szegedi hídon gázolták el Dávidot

Úgy tudni, hogy a baleset helyszíne borzalmasan nézett ki: a futárként dolgozó motoros felborult, a gép elcsúszott, míg a motort hajtó családapa, V. Dávid hatalmasat esett.

Sokan már a legrosszabbra gondoltak, amikor megpillantották az út közepén heverő motort, így azonnal riadóztatták a mentősöket és a rendőröket is. Hamarosan a helyszínre is érkeztek: a mentősök ellátták a motorost, míg a zsaruk helyszínelésbe fogtak. Bár úgy tudjuk, hogy a baleset külső szemmel igencsak ijesztőnek tűnt, de csodával határos módon mégsem történt tragédia: az autót vezető férfi nem sérült meg, a motoros pedig könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket. Ezt a férfi családja is megerősítette, akik kommentben közölték: a férfi szerencsére jól van, valóban nem sérült meg súlyosan.

Információink szerint a fiatal, futárként dolgozó apuka éppen munkából indult el imádott kislányáért, amikor a baleset megtörtént.

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a történteket, de a Szeged365 több olvasója is jelezte: ők úgy tudják, hogy a kocsi sofőrje ittas volt a baleset idején. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudakoljuk: valóban ivott-e a kocsit vezető férfi a történtek előtt. Válaszukkal cikkünket frissítjük.