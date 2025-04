Napok óta 600 Ft alatt a benzinár - jó hír az autósoknak a munka ünnepén is

Jó hír az autósoknak; várhatóan a munka ünnepén és az utána következő napokban is 600 forint alatti lesz a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi átlagára. A Holtankoljak.hu felületén közölték, hogy május elején is hasonló áron juthatunk hozzá az üzemanyaghoz. A benzinár és a gázolajár változásait folyamatosan figyelhetjük a honlapon, továbbá a benzinkutak kínálatát is követhetjük.

Napok óta 600 Ft alatt van a benzinár

Így változik a benzinár a napokban - hol tankoljunk?

Az elmúlt napokban 600 Ft alatt volt a benzin ára. A munka ünnepén is változatlan üzemanyagárakkal kezdjük a hónap első napját. Nem módosul ezúttal sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára így tehát a következő átlagárakkal tankolhatunk ma és várhatóan holnap, május 1-jén is:

Minimum Ft/l Átlag Ft/l Maximum Ft/l 95 E10 553.0 588.5 647.9 D B7 551.9 597.4 663.9 100 E5 586.0 643.7 722.9

Ilyen üzemanyagárak mellett várhatóan átlagár alatt juthatunk hozzá a benzinhez az Orlen, a MOL és az OMV kutaknál is. A Holtankoljak.hu felületén folyamatosan követhetjük a változásokat.