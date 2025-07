Arnold Schwarzenegger 40 év után visszatérhet a Predator filmekhez! Már tárgyalnak a legendával – Részletek

A Predator: Gyilkosok gyilkosa csak a Disney+-filmek és sorozatok között lelehető fel, de a Halálbolygó már moziban is megtekinthető lesz (Fotó: YouTube)

Szörnyek, ha összeszabadulnak

A Predator: Halálbolygó első kedvcsinálójában is kiszúrhatták már a szemfülesek, a múlt héten megjelent második trailerből viszont már egyértelműen kiderülnek a Dan Trachtenberg jövőbeli tervei: a Ragadozókat megint össze kell ereszteni ősellenségeikkel, azaz az augusztusban saját sorozatot kapó Alienekkel. A 20th Century Studios elöljárója, Steve Asbell már tavaly felvetette az Alien vs. Predator-franchise feltámasztásának lehetőségét, ez pedig már egyre valószínűbbnek látszik, hiszen a Halálbolygó ennek ágyazhat meg. Ezért is várják már a rajongók nagyon a november 7-ei dátumot, mikor a mozi debütálni fog, no meg persze azért, mert ki tudja, mi mindenről beszélgethetett a közös reggeli felett a direktor és az „Osztrák Tölgy”. Még, ha csak pár másodperc erejéig, de talán már idén ősszel újra láthatjuk Dutch szerepében Arnold Schwarzeneggert.