Figyelmeztetett az asztrológus: ennek a 4 csillagjegynek ne akarj az ellensége lenni

Kitálalt Even Nathaniel Grim professzionális asztrológus. Figyelmeztetett ugyanis, hogy négy csillagjegy most olyan erőteljes időszak előtt áll, hogy nem lesz érdemes az útjukba állni, ha jót akarunk magunknak egészen május közepéig. Mint fogalmazott, inkább kerüljük őket, ne legyünk még véletlenül se az ellenségük. Lássuk, kik is ők.

Ez a négy horoszkóp erőteljes időszak előtt áll. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Oroszlán:

Pontosan tudod, mi a jó számodra és habár eddig nem minden alakult idén a kedved szerint, az, hogy a Mars a Plútóval szembe kerül energiát ad számodra és megállíthatatlan leszel. Az univerzum most melletted ál, végre megérted mi a jó számodra és azt, hogy annak érdekében, hogyan kell cselekedned.

Skorpió:

Mint a jegyed uralkodó bolygói, a Mars és a Plútó most segíteni fognak abban, hogy áttranszformáld az életed. Grim közlése szerint az ambícióid kerülnek majd előtérbe, ami miatt most kell igazán hajtanod a karrieredért, nem áll a sikered útjába semmi. Kompetitív energiád átveszi az elkövetkezendő hetekben az irányítást és nem baj, ha ezt kicsit ki is játszod.

Vízöntő:

Minden megváltozik a kapcsolataid terén, a szerelmi életedben ugrás következik be. Belső energiád segítségével rá fogsz jönni mely kapcsolatokat kell ápolni és melyekből kell tovább lépni. Ez pedig nem csak a romantika terén érvényes, hanem a munkahelyeden is. Ne foglalkozz többet azokkal, akik elszívják az energiádat munka közben. Fordíts azt inkább arra, hogy sikeres legyél ebben az erőteljes időben.

Bika:

Ha eddig otthon problémáid voltak, ennek most vége lesz. Egy kis dekorálás, vagy változtatás segíthet abban, hogy új erőre kapj, de ha ez nem lehetséges, akkor távolódj el a mérgező rokontól Grim tanácsa szerint. A lényeg, hogy apró lépésekkel ugyan, de érd el, hogy a komfortod legyen a priorításod az elkövetkezendő hetekben. Ha pedig kell, akkor ehhez ne hallgass a családodra mindenben, ne stresszelj miattuk.

