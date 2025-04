"Ez egyszerűen lehetetlen" - Áramszünet Spanyolországban: késégbeesetten próbálják elérni az emberek a külvilágtól elvágott szeretteiket

Mint arról a Bors is beszámolt, káosz, pánik, dugók és rettegés tombol Spanyolországban, miután a késő délutáni órákban egyik pillanatról a másikra szinte az egész országban elment az áram. A gigantikus áramszünet Spanyolország szinte egészét sújtja, emellett francia, belga és portugál területekről is hasonló gondról számoltak be.

A tömegközlekedés szinte mindenhol megbénult. A globális áramszünet Spanyolországon kívül francia, portugál és belga területeket is érintett Fotó: AFP / AFP

Milliókat bénított meg az áramszünet Spanyolországban

A soha nem látott nagyságú áramszünet emberek millióit érintette: a madridi metró jó részét ki kellett üríteni, számos repülőtér áram nélkül maradt, ahogyan a legtöbb helyen a közlekedési lámpák sem működnek, így a több tízezres városokban hatalmas forgalmi dugók alakultak ki, ezen kívül több millió család maradt áram nélkül. A káosz mellett az áramkimaradás a spanyolok nagy részét még a külvilágtól is elvágta, ugyanis a legtöbb helyen elment az internet, mi több a telekommunikációban is fennakadások vannak.

A spanyol metróhálózat is sötétségbe borult, káosz és forgalmi dugók uralják az országot Fotó: Anadolu / Getty Images

Nem meglepő, hogy a külföldön élők egymás után hívogatják a külvilágtól elvágott spanyol ismerőseiket. Egyik olvasónk is így tett, aki döbbenten tárcsázta az ország különböző részein élő kedves ismerőseit:

Úgy néz ki, hogy nagyon komoly dolog lehet. Hat ismerősömet hívtam fel, de csak kettővel tudtam beszélni. Egyikőjük mesélte, hogy a családja jelenleg otthon van, ő külföldön, nagyon aggódik

- mesélte lapunknak olvasónk. Hozzátette, hogy ő a hír hallatán riadtan telefonálta körbe ismerőseit, de alig párat tudott elérni:

Egy embert ugyan elértem Almeriában, de a másik két ismerősömet már nem, ahogyan a valenciaiakat sem

- sorolta.

Dél óta sötétségben élnek a spanyolok, fizetni csak készpénzzel lehet Fotó: Sandra Montanez / Getty Images

Őt magát is sokkolták a hírek, ugyanis bár gyakran megfordul Spanyolországban, ilyet még nem élt át, de még csak nem is hallott hasonlóról:

Volt már olyan, hogy egy nagyobb áramszünet 10 percig vagy akár negyed óráig tartott, de ezeken a helyeken körülbelül dél óta nincs áram. Ez egyszerűen lehetetlen, hogy ez így történjen! Transzformátorok vannak mindenhol, amelyek ellátják az adott körzeteket. Hogy lehet az, hogy az egyikben nincs áram, akkor nem ad áramot a másik transzformátor?

- tette fel a kérdést.