Leállt az internet, nem működik a telefon és rengeteg ember maradt áram nélkül

A spanyol rádiók jelentése szerint a madridi metró egy részét ki kellett üríteni az áramszünet miatt. Jelentős forgalmi dugók alakultak ki a spanyol fővárosban, mert a jelzőlámpák nem működnek. Számos repülőtér áram nélkül maradt, és a telekommunikációban is fennakadások vannak. A Red Electrica spanyol áramcég közölte, közösen dolgoznak más energiavállalatokkal azon, hogy helyreállítsák a szolgáltatást.

Szélesebb európai problémáról van szó

- közölte az E-redes spanyolországi áramszolgáltató cég, amelynek székhelyére a madridi kormány válságtanácskozást hívott össze. Portugáliában a hatóságok szintén arról számoltak be, hogy országos szintű áramkimaradással küzdenek. A rendőrség tájékoztatása szerint a forgalmi jelzőlámpák nem működnek szerte az országban, nem közlekednek a vonatok, és lezárták a lisszaboni és a portói metrót. Andorrában és Franciaország Spanyolországgal határos térségéből, sőt még Belgiumból is érkeztek jelentések áramkimaradásokról. Egyelőre nem tudni, mi lehet a széles körű áramszünetek hátterében. Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehet a problémához. Az Alaric-hegyen tomboló lángok ugyanis megrongáltak egy magasfeszültségű vezetéket Perpignan és Narbonne között.