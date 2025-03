Pánik a magyar esküvőn: az oltárnál esett össze a menyasszony

A násznépből több szabadnapos orvos és egy ápolónő is azonnal a segítségére sietett, majd értesítették a mentőket. Bajtársaink perceken belül a helyszínre értek és megvizsgálták a 25 év körüli nőt. Kiderült, hogy a menyasszony semmit nem evett a menyegző előtt, viszont sokat idegeskedett. A beteg vérnyomása ezért kiugróan magas, míg a vércukorszintje ijesztően alacsony volt. Végül helyszíni terápiával sikerült stabilizálni az állapotát, így további mentőellátásra vagy kórházba szállításra nem is volt szükség, és néhány perc »technikai szünet« után hivatalosan is összeköthette életét a fiatal pár!