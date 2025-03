Vérhold és tízmilliószoros nap: ezekre a csillagjegyekre fog hatni leginkább

A tibetiek négy nagyobb dharmacsakra napot ünnepelnek, amelyek a fő ünnepek Buddha tiszteletére. ezeket nevezzük tízmilliószoros napoknak.

A tibetiek hite szerint olyan mágikus, kozmikus energiák járják át a földet, melynek köszönhetően minden cselekedetünk, gondolatunk és érzésünk tízmilliószoros erővel sugárzik. Ezeken a napokon esélyt kapunk arra, hogy pozitívabb irányba tereljük az életünk és csodálatos dolgokat manifesztáljunk be gondolataink által és rég vágyott céljaink valósuljanak meg.

Minden érzelmünk, gondolataink és cselekedetünk tízmilliószoros erővel hat és befolyásolja a karmánkat.

Ha tiszta szívvel létezve, szép és nemes gondolatok, jótettek jellemzik e napunkat, azt többszörösen kapjuk vissza az univerzumtól.

Ezen a napon telihold van a Szűz jegyében, ráadásul teljes holdfogyatkozás is lesz. Hoztunk négy olyan csillagjegyet, amelyre ez az energia, ez a csodálatos nap a legerőteljesebben hat.

Bika

Harmóniába kell, hogy kerülj a nap rezgéseivel, hogy megtapasztalhasd a nap tízmilliószoros erejét. Bár el kell fogadnod a negatív érzéseid is, most a pozitívabbakra kell koncentrálnod. Cselekedj valami rendkívül önzetlent és jót vagy segíts valakinek. Nem is kell majd olyan sokáig várnod arra, hogy ez az égi áldás visszaszálljon rád.

Szűz

Különösen fogékonnyá tesz a Szűz telihold az év első tízmilliószoros napjára. A csodálatos teremtő erőnek a hatását, amelyek a nap folyamán érvényesülnek közvetlenül fogod érezni. Fontos, hogy pozitívan gondolkodj és arra fókuszálj, amit igazán el akarsz érni. Ennek eredménye rövidesen meg is érkezik.

Bak

Mint sokan mások az év első tízmilliószoros napján te is esélyt kapsz, hogy bevonzd a jót és a valódi esélyt álmaid megvalósítására. Arra kell fókuszálnod gondolataid, hogy vágyad teljesüljön. Higgy a pozitív végkifejletben és meglásd igenis működik a vonzás törvénye!

Halak

Ki tudsz lépni ezen a szent, teremtő napon a gondolati és érzelmi sémából, ami meghatározza a jelent, hogy új és pozitívabb irányultsággal megteremtsd, bevonzd a szebb jövőt. Ezen a különleges napon új ajtók nyílnak meg előtted.