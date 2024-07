5 kínai csillagjegy, akinek a héten hatalmas változást hoz az életében a szerelem

Vágysz a szerelemre? Régóta keresed az igazit? Akkor szerencséd van ha a következő öt kínai csillagjegyi öv egyikébe tartozol. Az alábbi jegyeknek ugyanis hatalmas szerencséje lesz: hétvégig várhatóan rájuk talál a nagybetüs Ő!

Bivaly (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A héten rád találó szerelem katartikus lesz, lélekjavító. Ha szingli vagy, akkor érdemes egy lépést hátrálni az igazi keresésében. Előtérbe kell helyezni a régi kapcsolatok által okozott sebek begyógytását ahhoz, hogy megtaláljon téged az igazi, őszinte pár, hogy nyitott, tiszta szívvel várhasd őt. Ha pedig kapcsolatban vagy, akkor az elkövetkezendő napok nagy befolyással lesznek a párkapcsolatodra, eljött az ideje a beszélgetéseknek. Egyeseknek áldás lesz, míg másoknak inkább motívációt szolgáltat majd a közös jövő építéséhez.

Kecse (1943, 1955, 1967, 1991, 2003, 2015)

A héten a szerelem számodra nyugalmat és békét hoz az életedben. Ha szingli vagy itt az ideje az öngondoskodásnak, a szabadban való időtöltésnek. Ezzel az attrativításod az egekbe szökik. Ha van párod, akkor érzelmeitek még inkább elmélyülnek majd. Észrevesztek olyan dolgokat a másikon, amit eddig még nem észleltetek.

Kakas (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Először ezt kell elfogadnod, hogy szerencséd legyen a szerelemben. A szingli kakas számára egyeseknek a nagy ő békét, másoknak elégedettséged hoz majd. Kapcsolatban szerencsét hoz, talán itt az idő utazni, változást csempészni az eddig jól megszokott életetekbe. Legyetek spontánok, kövessétek megérzéseitek. Izgalmas út áll előttetek.

Kutya (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

A szerelmi szerencséd most oktatás formájában érkezik egy tanuló társ, osztálytárs személyében, vagy egy szocializáció alkalmával. Ha szingli vagy járj különböző helyekre, hogy manifesztáld be a nagy őt. Aki kapcsolatban van, annak szerelmét most egy közös főzés lesz az, ami erősíteni fogja. Írjatok listát és fedezzetek fel új kulináris élményeket együtt.

Majom ( 1944, 1956, 1968, 1980, 2004, 2016)