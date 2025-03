Kiadták a figyelmeztetést: ezek az ingyenes alkalmazások milliókba kerülhetnek!

Kétségtelen, hogy jelen korunk a hackerek paradicsoma: idős és fiatal kezében ott van egy okoseszköz, legyen az mobiltelefon, tablet, netán okosóra, ráadásul ezen készülékek többsége ilyen vagy olyan módon már a bankszámlánkkal is össze van kötve. Vagy bankkártya helyett használjuk érintésmentes fizetésnél, vagy rajta keresztül, banki alkalmazással bankolunk, vagy egyszerűen csak online vásárolunk, webshopokban, neten, bárhol... Ez a mindennapokban nagyban megkönnyíti az életünket, ugyanakkor a támadásoknak is jobban ki vagyunk téve. Sokan a mai napig azt hiszik, mindez csak az amerikai filmekben létezik, pedig nap mint nap érkeznek olyan hírek kis hazánkból is, hogy valaki meggondolatlanul kattintott egy emailen vagy SMS-ben érkező hirdetésre, telepített egy vírusos programot, vagy megadta valahol az adatait, ahol nem kellett volna – a bűnözők pedig vitték a pénzét: százezreket, milliókat, épp amennyit találtak.

Most épp az Android-felhasználókat támadják a hackerek, méghozzá igen pofátlan módszerrel Fotó: Pexels

Pofátlan trükkel támadnak a hackerek: már a Google Play Store sem biztonságos?

A szakértők egyik alapvető tanácsa, ha a telefonunkra telepített appokról, alkalmazásokról van szó: sose külső forrásból telepítsük azokat, kizárólag hivatalos alkalmazásboltból. Ez az Android-telefonok esetében a Google Play Store. Itt jön azonban a hackerek pofátlan trükkje: felugró hirdetésekben és más módszerekkel ingyenes programokat ajánlanak, és ki is emelik: ezeket a Google Play Store-ból lehet letölteni. Igen ám, de amikor rákattintunk a hirdetésre, az valójában nem a hivatalos (és az esetek többségében jellemzően biztonságosnak tekinthető, vagy legalábbis ellenőrzött) alkalmazásboltba visz, hanem egy arra megszólalásig hasonlító, ugyanakkor hamis felületre, ahonnan (mondanunk sem kell) aztán az ingyenes program ígéretével csak vírust töltünk le a telefonunkra vagy más készülékünkre.