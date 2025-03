Tragédia az M1-esen, gázolás Ráckevén, Bényi Ildikó emlékhelyet kapott az MTVA előtt

Tragikus napra virradt az ország kedden, március 18-án reggel. Az M1-es autópályán ugyanis borzalmas baleset történt: egy kisteherautó és egy kamion szaladt egymásba, méghozzá olyan erővel, hogy még a kamion karosszériája is összeroncsolódott. Bár a kamionos nem sérült meg súlyosabban, a kisteherautóban utazó fiatal sofőr beszorult a roncsba, ahonnan csak a balesethez siető tűzoltók tudták kiszabadítani. A mentősök és egy mentőhelikopter is a helyszínre sietett. Ők mindent megtettek a mindössze 25 éves sofőrért, de tragikus módon már nem lehetett megmenteni az életét. Zalán nem csak a hagyományőrző, de a lovasközösségnek is elismert tagja volt Pápán. Az M1-es autópálya tragikus áldozatát százak gyászolják.

Tragédia: Zalán az M1-es autópályán ütközött össze egy kamionnal, életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Tények

Nyomtalanul eltűntek a Kádár-kocka lakói

Újabb rejtélyre bukkant a magyar felfedező. Mindent hátrahagyva tűnt el a vidéki házaspár. A Felfedező nevű híres urbexes egy újabb rejtélyes házra bukkant. A vidéki Kádár-kockából rejtélyesen tűnt el egy boldog házaspár. A Kádár-kockában élő házaspárnak valószínűleg sietve kellett távoznia, mert mindenüket hátrahagyták. A ruháik szanaszét hevernek a földön, a spájz tele van üres töményes üveggel. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűnhetett el a házaspár. Egykori otthonuk azóta is elhagyatottan őrzi az emléküket.

A házaspár egykori otthona Fotó: A Felfedező-urbexes

Örökre lehunyta szemét Ráckeve kedvenc postása

Ahogyan azt a Bors elsőként megírta, brutális gázolás történt február 28-án a Pest vármegyei Ráckevén. A 34 éves S. Réka egy teherautóval elütötte az épp munkáját végző postást, a 40 éves Brigittát. A Bors információi szerint Ráckeve kedvenc postása belehalt a sérüléseibe. A gázolás napján súlyos sérülésekkel szállították kórházba, küzdött az életéért, de szerdán örökre elaludt. A gázolás gyanúsítottját a rendőrök elkapták.

Részegen, jogosítvány nélkül gázolt a teherautó sofőrje Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Tiszaeszláron vonat elé hajtott egy autós

Szeretett családapa a tiszaeszlári vonatbaleset halálos áldozata. Halálos baleset történt március 20-án, csütörtök reggel Tiszaeszláron. A helyi vasúti, fénysorompós átjáróban egy autó az éppen érkező motorvonat elé hajtott. Bár a mozdonyvezető észlelte a járművet és azonnal meghúzta a féket, a motorvonatot nem lehetett időben megállítani. A motorvonat kisiklott és az oldalára fordult. A vasúti kocsiban 13 utas, a mozdonyvezető és a jegyvizsgáló tartózkodott. Négy utas sikeresen kimászott az ablakon, de többen a fedélzeten rekedtek. Még a mozdonyvezető lába is beszorult. A tiszaeszlári vonatbaleset miatt az Építési és Közlekedési Minisztérium vizsgálatot rendelt el.