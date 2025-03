Takarító találta meg a kukába dobott kisbabát egy repülőtéren

India egyik repülőterén a takarító személyzet megdöbbenve talált egy elhunyt újszülött babát a mosdóban. A kisbaba a Mumbai Nemzetközi Repülőtér T2 termináljának egyik WC-jében volt.

A rendőrség gőzerővel keresi, hogy ki hagyhatta hátra az újszülöttet. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A személyzet azonnal értesítette a rendőröket. A hatóságok elárulták, ez volt az első alkalom, hogy holttestet találtak a repülőtér területén, és még nem sikerült azonosítaniuk, hogy ki hagyta ott a babát. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a szülés a mosdóban történt-e, illetve azt is, hogy az elkövető illegálisan lépett-e be a repülőtér területére.

A hatóságok most a biztonsági kamera felvételeket vizsgálják át, és információkat gyűjtenek minden utasról, aki aznap érkezett vagy távozott a repülőtérről. Ezen kívül azt is figyelembe veszik, hogy az utasok között volt-e várandós személy.

A rendőrség különösen aggódik, hogy valaki képes volt a babát a WC-ben hagyni, majd távozni anélkül, hogy bárminemű gyanút keltett volna a repülőtéri biztonsági személyzetnél. A nyomozó tisztek szerint az eset komoly biztonsági hiányosságot jelezhet.

Az újszülött holttestét kórházba szállították, ahol boncolásra kerül sor, hogy meghatározzák a halál pontos okát - írta a Mirror.