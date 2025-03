Menczer Tamás: a kormánynak a magyar érdek a legfontosabb

" Donald Trump amerikai elnök többet tett egy-másfél hónap alatt a békéért, mint ezek az emberek 3 év alatt - mondta. A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a magyar emberek döntése a kormányt mindig kötelezte és kötelezi most is. Az Ukrajnáról szóló véleménynyilvánító szavazás ilyen értelemben hasonló a nemzeti konzultációkhoz vagy akár egy népszavazáshoz is a lényegét illetően, ami az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, amikor majd Brüsszelben tárgyal, akkor azt tudja mondani, hogy nemcsak a magyar kormányt, hanem a magyar emberek döntését képviseli. Orbán Viktor kiáll a magyar érdekekért, és ha a magyar emberek ott vannak mögötte, akkor ő ehhez elég erős is - fogalmazott.