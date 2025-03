„Rendőrt akarok ölni!” - Kiderült, mi történt a Keleti pályaudvaron – Videó

Rendőrök lepték el hétfő este (március 10-én) a Keleti pályaudvart - írta meg a Bors. Ahogyan azt korábban megírtuk, egy késsel fenyegetőző ember miatt vonultak ki, ám végül lövés is dördült. Most a Központi Nyomozó Főügyészség tisztázta a helyzetet és elmondták: 20 centis késsel akart rendőrt ölni egy nő. Az esetről felvétel is készült, ami terjedni kezdett a neten.



Rendőrök lepték el a Keleti pályaudvart / Fotó: Facebook

A Borsnak beszámoló szemtanú azt mondta, hogy a rendőrök a Keleti pályaudvaron egy késsel fenyegetőző embert szólítottak fel, majd egy lövés is dörrent.

Annyit hallottam, hogy üvöltöznek, hogy „tegye le a kést!”, „tegye már le a kést!”, és aztán nem sokkal később dörrent egy lövés is

– állította a szemtanú.

A Központi Nyomozó Főügyészség most tisztázta a helyzetet, elmondták: egy nő támadt a rendőrökre, aki kifejezetten rendőrt akart ölni.

- A nő 2025. március 10-én, az éjszakai órákban azzal hívta fel a rendőrséget, hogy nem érzi jól magát, a Keleti-pályaudvarnál van, kés van nála és embert, különösen rendőrt akar ölni. A kiérkező rendőröket a nő a nála lévő 20 centiméteres pengéjű késsel fenyegette, feléjük többször szúró mozdulatot tett. Az ismételt rendőri felszólítás ellenére a kést nem tette le. Miután erősítés érkezett a helyszínre, a nő továbbra is a késsel igyekezett távol tartani a rendőröket.

A nőt végül elfogták a rendőrök / Fotó: Facebook

A tájékoztatás szerint az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le a föld felé, ami miatt a nő eldobta a kést. Ezután tudták elfogni.



A figyelmeztető lövés során egy rendészeti szakközépiskolai hallgató könnyebben megsérült. A Központi Nyomozó Főügyészség az elkövetőt őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki emberölés előkészületének bűntette és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. A főügyészség – a rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekményeken túl – a fegyverhasználatot is vizsgálja.

Az esetről készült videó kering a TikTokon és a Facebookon: