Az évszázad autócsalása: 10 éve húzódó bűnügy, közel száz vádlottal

Az ügy felderítéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség még 2016. február 24-én közös sajtótájékoztatón számolt be Szolnokon. A nyomozás eleinte egyetlen, a Nagykunságban történt, prémiumkategóriás, külföldről kölcsönzött gépkocsi ellopásáról szóló bejelentéssel kezdődött 2013-ban. Az eljáró karcagi nyomozók azonban rövid időn belül megállapították, hogy a bejelentés valótlan. Ráadásul ez időben különböző rendőri szervekhez is hasonló „autólopási” bejelentések érkeztek. A nyomozók az egyes feljelentések között összefüggéseket állapítottak meg, továbbá azt is, hogy a valótlan bejelentések hátterében egy szervezetten működő elkövetői kör dolgozik, csalások sorozata húzódik meg.