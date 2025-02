Újra elbúcsúzhatunk a mínuszoktól, mutatjuk mikor kezd el melegedni a hőmérséklet

Vasárnap a Dunántúlon erősen rétegfelhős marad az ég, míg keleten csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esni nem fog. Mérséklődik a DK-i szél. Marad a 6-7 fok körüli maximum.

Kellemes téli idővel folytatódik a februári időjárás /Fotó: Pexels (illusztráció)

Hétfőn fátyolfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel -5, délután +6 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden és szerdán változóan felhős idő ígérkezik, akár többórás napsütéssel. Folytatódik a száraz, csapadékmentes idő. +6, +7 fok várható délutánonként. Szépen lassan felmelegszik a hőmérséklet napközben.

Van viszont egy rossz hírünk

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - számolt be róla a Köpönyeg.hu.