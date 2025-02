Brutális hózápor fog lecsapni, elmondjuk mikor

Csütörtökön észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de hózápor csak néhol fordulhat elő. Az északias szél élénk lehet. +5, +6 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Pénteken marad a borongós, erősen felhős idő, reggel ködfoltokkal. Havas eső, hószállingózás előfordulhat, de komoly csapadék nem valószínű. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 2 és 7 fok között változik a maximum.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Délután már több órára kisüthet a nap. Reggel -4, délután +6 fok ígérkezik.

Vasárnap napos, száraz idő valószínű, csak kevés felhő lesz az égen. Nem várható csapadék. 2 és 9 fok között alakul a csúcsérték.

- Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.