Az Index: Bennfentes kereskedést követhetett el Magyar Péter

Egy az Index szerkesztőségének birtokába jutott információ szerint Magyar Péter 2023-ban egy napon a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, melyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értéke jelentősen megnő. Forrásuk szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel – írja a Ripost.

Novemberben kezdődött a nagy hangfelvétel-sorozat, amelyeken Magyar Péter hallható különböző személyek társaságában, és változó témákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen felvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetője 90 millió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.

Sajtóinformációk szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) érdeklődését is felkeltette a hangfelvétel, ezért bennfentes kereskedelem ügyében kezdett vizsgálódni.

A részvényvásárlásokkal kapcsolatban Magyar Péter kínos kérdéseket kapott a Partizánban adott minapi interjújában, de most a lap szerkesztőségének birtokába is részletes információk jutottak el. Még 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát.

Ugyanezen a napon, délután 3 órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus részvényeket. A rá következő hétfőn,

tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.

A lap forrása kihangsúlyozta, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt.

Bennfentes kereskedelem Olyan pénzügyi eszközökkel folytatott ügylet, amelyet egy személy saját, vagy harmadik fél számára előnyszerzés céljából bennfentes információ felhasználásával folytat. A bennfentes információ olyan pontos információ, amely nem nyilvános, és pénzügyi eszközök egy, vagy több kibocsátójával kapcsolatos, nyilvánosságra hozatala pedig valószínűleg jelentős hatást gyakorolna az árakra.

„A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvények kapcsán azonban több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Az ügyben erre a hétre Vogel Evelint is tanúként beidézték” – írta az Index forrása, aki szerint két kérdés is felvetődik az ügyben.

Honnan tudta Magyar Péter, hogy Opus-részvényeket kell vásárolni péntek délután, mert azokat hétfőn drágábban el lehet adni?

Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagjaként értesülhetett-e arról Magyar Péter, hogy tőzsdezárás után a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló Opus részvény visszavásárlási programot jelent be, amely hatással lesz hétfőtől az árfolyamra?

Magyar Péter: Soha nem követtem el tőzsdei bennfentes kereskedést

Miután ismét napirendre került a nyilvánosságban a bennfentes kereskedelem gyanúja a Tisza Párt vezetőjénél, Magyar Péter a Facebook-oldalán tagadta a vádakat, kijelentve, hogy rágalmazás miatt feljelent mindenkit, aki akár csak sejteti vele kapcsolatban a bűncselekmény elkövetését.