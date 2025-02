A kisfiam hirtelen hízni kezdett, 3 évvel később a karjaim között halt meg

Egy édesanya számára a gyermeke az egész világmindenséget jelenti. Ő az, akiért megéri a sok munka, küzdelem és fáradozást. Érte dolgozunk, és ha szükség volna rá, még a világ végéig is elmennénk, csak hogy neki segíthessünk. Éppen ezért nincs is rosszabb egy édesanya számára annál, mint ha végig kell néznie kisgyermeke betegségét. Ilyenkor az anyák szeretnék átenni gyermekük fájdalmát és szenvedését, sajnos ez azonban nem lehetséges. Egy édesanya most végignézte kicsi fia halálát, és semmit nem tehetett.

A rákot még mindig nem lehet gyógyítani

Luke Poga mindig is vékony testalkatú fiú volt, aki tele volt élettel és vidámsággal. Amikor azonban az egyik iskolai szünet után újra iskolába kezdett járni, a többi szülő megjegyezte, hogy nagyon megváltozott a kisfiú külleme. Drasztikusan hízni kezdett ugyanis. 16 hónap alatt súlyának kétszeresére hízott, az anyukája azonban úgy gondolta, hogy a mozgsásszegény életmód az oka ennek.

Doctors said my son's weight gain was killer cancer sign - 3 years later he died https://t.co/NnwT7FnQi2 — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) February 11, 2025

Hamarosan azonban a kis Luke arra kezdett panaszkodni, hogy folyton fáj a szeme. Elvitték tehát szemészetre, ahol különös eredményekre bukkantak. További kivizsgálásokat javasoltak, mígnem kiderült, a kisfiúnak agydaganata van.

Az agyalapi mirigy a hormonképzés helye, és amennyiben itt daganat keletkezik, az változást eredményezhet a testsúlyban.

Így történt Luke-kal is. Amikor diagnosztizálták nála a rákot, a szülők és az orvosok mindent megtettek annak érdekében, hogy a kisfiú túlélje. Luke hatalmas harcos volt: hónapokkal tovább élt, mint amit az orvosok megjósoltak neki. Ennek ellenére végül feladta a küzdelmet a szervezete és elhunyt. A szülők most arra gyűjtenek pénzt, hogy fejlesszék az agydaganattal kapcsolatos kutatásokat - írja a The Sun.