Azt hitte teljesen jól van az a 43 éves nő, akivel pusztító híreket közöltek az egészségügyi állapotáról.

Az orvosok lesújtó híreket mondtak neki a vizsgálatok után Fotó: Illusztráció - Pexels

Emma Johnson fodrász és egészséges életvitelt folytató nő, elmondta, hogy még mammográfushoz is jár 40 éves kora óta. Idén januárban, azonban negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.

Azt mondták, csak egy furcsa szövet lesz belőle

- nyilatkozta a csomójáról, mikor elment megvizsgáltatni.

Utána négy hétig nem tudott bejutni ultrahangra, mert az ünnepek miatt elfoglalt volt és nem is aggódott miatta különösképp.

Január első hetében kaptam először időpontot. Amint megcsináltam az ultrahangot, bejött egy orvos, és azt mondta, hogy nagyon kemény, és készüljek fel arra, hogy rákos lesz.

A sokkos állapota ellenére, amit a hír okozott, másnap bement biopsziára, ahol folytatódtak a lesújtó hírek.

Azt mondták neki, hogy mellrákja van és rosszindulatú. Azt is elmondták, hogy még csak a második stádiumban van és gyógyítható, de később rosszabb hírekkel szembesült. Egy héttel később MRI és PET vizsgálatot is csináltak a melleiről és kiderült, hogy van egy rákos folt a májánál is és átterjedt a nyirokcsomóra is.

Ezekután közölték, hogy talán már csak két év van hátra az életéből. Elmondták neki, hogy ha a májban van nem tudják megoperálni. Nem lehet megműteni, nem létezik rá kemoterápia szóval 28 naponta kap egy hormoninjekciót és tablettát, amiket szednie kell napi kétszer.

,,Sírtam, és végigmentem azon a 'Ó, Istenem! Miért én? Miért történik ez? Fitt vagyok. Minden nap járok edzőterembe. Egészséges vagyok. Nem eszem szemetet. Szerettem inni (mostanra már teljesen abbahagytam), de soha, de soha nem gondoltam volna, hogy ott fogok ülni, és valaki azt mondja, hogy négyes stádiumú rákom van."

Johnson és családja most Mexikóban keres alternatív kezelési klinikát, és remélik, hogy pénzt tudnak gyűjteni.