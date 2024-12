Tragédia a Reichert családban: újabb sokk a nagybeteg Lacus és Bogi életében

A Bors korábban elsőként hívta fel a figyelmet arra a nagykanizsai családra, melynek tagjai hatan élnek egy fedél alatt. A Reichert család négy gyermeke közül sajnálatos módon a kis Lacus és Bogi is többféle betegséggel kell megküzdjön a mindennapok során. Ráadásul egyelőre az orvosok sem tudták pontosan beazonosítani a betegségüket, ami miatt a kezelésekkel sincs könnyű dolguk. Most még egy családi tragédia is beárnyékolja az életüket.

A kis Lacus és testvére, Bogi adománygyűjtő rendezvénye egy családi tragédia miatt tolódik / Fotó: olvasói

Lacus és Bogi szülei, Nóra és Zsolt mindent megtesznek azért, hogy gyermekeik semmiben ne szenvedjenek hiányt. Egy alapítványt is létrehoztak emiatt, valamint különféle rendezvények segítségével próbálnak pénzt gyűjteni a gyógyszerekre, kezelésekre és a diagnosztikai vizsgálatokra.

Sajnos egy nagyon közeli családtagunk váratlan és súlyos betegsége miatt át kellett tegyük február közepére a december elejére tervezett rendezvényt

- mondta el a Borsnak Zsolt, aki cseppet sem számított a közelmúltban történt tragédiára.

- Senki nem számított erre, hogy néhány hónap alatt ilyen állapotba kerül a közeli családtagunk - folytatta az aggódó családapa, aki több olyan érvet is felsorolt, mely szintén közrejátszhatott a döntésükben.

Az alapítvány kurátora lemondott, ami egy újabb indok volt a halasztás mellett. Ilyen esetben nem is tarthatunk ilyen adománygyűjtő rendezvényt

- számolt be róla Zsolt.

A Reichert család korábban Nagykanizsán próbálkozott egy zenés, táncos esemény létrehozásával, melyre végül a vártnál kevesebben mentek el. Az akkori hibákból tanulva, újult erővel kezdték el szervezni az újabb összejövetelt.

Még sok mindent kell elintéznünk, de már most vannak olyan helyi fellépők, akik jelezték, hogy szívesen csatlakoznának. Ráadásul Koós Réka színésznő, énekesnő és a menedzsere is mellénk állt

- mondta el lapunknak Zsolt, aki reméli, hogy a továbbiakban még több húzónév csatlakozik majd a kezdeményezésükhöz.

Hiszen minél többen csatlakoznak majd hozzájuk, annál hamarabb összegyűlhet az összeg Lacus és Bogi diagnosztikájára, ugyanakkor nem ez az egyetlen módja a Reichert család adománygyűjtésének.