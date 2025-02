Ferenc pápa már régóta küzd különféle panaszokkal

Idestova egy hete imádkozik a katolikus egyházfő gyógyulásáért a világ legnépesebb, vallási felekezete, ami a Föld népességének mintegy harmadát jelenti. Ám valószínűleg minden jó érzésű ember aggódik az egy hete kórházban fekvő Ferenc pápa betegsége miatt, így ez esetben tényleg nem túlzás azt állítani, hogy legalább a fél világ érte imádkozik.

A Vatikán közlése szerint Ferenc pápa betegsége ellenére is jó hangulatban van. Hívők milliói aggódnak a 88 éves egyházi elöljáró egészségéért Fotó: ZUMAPRESS.com / Fotó: Northfoto

Szent Péter földi helytartóját múlt héten kellett a római Gemelli-klinikára szállítani, hörghurut gyanújával, ám egy azóta elvégzett mellkasi CT-vizsgálat megállapította, hogy Ferenc pápa kétoldali tüdőgyulladással küzd, ami még egy életerős férfiember számára is komoly kihívást jelentene – nemhogy a 88 éves vallási vezetőnek! A diagnózist a napokban a Vatikán hivatalosan is megerősítette és azt is közölték, hogy a több kórokozó által kiváltott fertőzést Ferenc pápa orvosai gyógyszerekkel kezelik. Hozzátették ugyanakkor, hogy a Szentatya „jó hangulatban” van, sokat olvas, pihen, imádkozik és köszöni a sok jókívánságot. Arra kérte továbbá a híveket, hogy "imádkozzanak érte".

Egy ifjúkori mellhártyagyulladással kezdődött Ferenc pápa betegsége

Az imádság mellett a Ferenc pápa betegsége miatt aggódó emberek bízhatnak abban is, hogy mivel Őszentsége nem először szembesül hasonló kórsággal , így le fogja tudni győzni. Ferenc pápa 2013-as, márciusi trónra lépése óta a mostani kezeléssel együtt nem kevesebb, mint öt alakalommal feküdt kórházban és aggasztó, hogy legutóbb is légúti fertőzés miatt szorult kényszerpihenőre 2023. március 29-e és április 1-e között. Az argentin nemzetiségű – és a futballért a végletekig rajongó – egyházi vezető

azért különösen hajlamos az ilyen típusú, légúti megbetegedésekre, mert fiatalként megbetegedett mellhártyagyulladástól, aminek következtében 21 éves korában el kellett távolítani az egyik tüdejének egy részét.

Egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött korábban

A visszatérő mellkasi probléma csak egy azok közül, amelyek miatt a Szentatya többször is kényszerpihenőre vonult 2013-as megválasztása óta. Ferenc pápa egy évvel a hivatalba lépése után, 2014-ben beszélt először nyíltan az egészségi állapotáról. Akkor – még a kórházi kezeléseit megelőzően a dél-koreai pontifikációs útjáról hazatérve, újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy foglalkoztatja őt az elmúlás gondolata.



Próbálok nem elfelejtkezni a bűneimről, hibáimról, nem beleesni a büszkeség bűnébe. Mert tudom, hogy már csak rövid ideig tart. Még két-három év, és távozom az Úr házába

– mondta akkor a katolikus egyház vezetője.