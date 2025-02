Borzasztó fejlemény a budapesti lakástűz kapcsán: emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Emberölés miatt nyomoz a rendőrség az V. kerületi Stollár Béla utcában szerdán keletkezett lakástűz ügyében, a holtan talált japán nő volt férjét őrizetbe vették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) életvédelmi osztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján.

Gál Sándor beszámolója szerint a lángok egy társasház 3. emeleti lakásában csaptak fel január 29-én, a tűzesetet az akkor odaérkező, ír állampolgárságú volt férj jelentette be. Az oltáskor a tűzoltók találták meg a 43 éves, japán állampolgárságú asszony holttestét. A helyszínen a rendőrök és a katasztrófavédelem szakemberei alapos szemlét tartottak. A rendőrök nyomokat rögzítettek, tanúkat hallgattak ki és kamerafelvételeket elemeztek, de minden bizonyíték arra utalt, hogy nem történt bűncselekmény.

Tanúként hallgatták ki az asszony volt férjét is, akitől a vizsgálatok érdekében DNS-mintát vettek, még az akkor viselt ruháit is lefoglalták. A lakásban az erre kiképzett kutya nem jelezte égésgyorsító jelenlétét, a szemle elsődleges megállapításai szerint a lángok ágyban dohányzás miatt csaphattak fel. A tűzvizsgálati eljárás továbbra is folyamatban van. Az áldozaton soron kívül, még aznap elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló jeleket - mondta az alezredes. A rendőrség a minden részletre kiterjedő közigazgatási eljárásba további szakértőket vont be, folytatták az adatgyűjtést, és újra elemezték a bizonyítékokat.

A fordulat hétfőn következett be: felvetődött a gyanú, hogy a volt férj, miután reggel a gyerekekkel együtt elhagyta a lakást, valahol átöltözött, magát kámzsával és sisakkal álcázva visszatért, megölte a nőt, majd újra átöltözve visszament, ekkor hívta a 112-t. A hétfőn elvégzett igazságügyi orvosszakértői boncolás bántalmazásra utaló nyomokat talált. A nő és volt férjének két közös gyermekét - akiket a férfi vitt reggel iskolába - nevelőszülőknél helyezték el - közölte az osztályvezető. A BRFK hétfőn emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, felkérésükre a 43 éves, ír állampolgárságú volt férjet a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége 23 óra körül egy IX. kerületi, Ferenc körúti társasházban fogta el. A férfit kedd hajnalban gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését - írja az MTI.