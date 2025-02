Rejtélyes nyomok: így tűnhettek el az egykori magyar hotel vendégei

A hotelben mindent hátrahagytak, a raktárban rengeteg monitor és számítógép hever egymás hegyén-hátán, a bárpulton alkoholosüvegek sorakoznak. A konyhában ott árválkodnak a tányérok és poharak; jó ideje nem használta azokat senki. Rejtélyesen, mindent hátrahagyva tűntek el a Somogy vármegyei hotel vendégei. Ezzel kapcsolatban a Bors cikkében olvashatsz bővebben.

A hotel vendégei rejtélyes körülmények között tűntek el / Fotó: A Felfedező-urbexes

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én indult el esti sétájukra, ahonnan már nem tértek haza. A 32 éves ikrek évek óta éltek a skóciai Aberdeen városában, eddig soha semmilyen problémába nem ütköztek. A skót rendőrség mindent tűvé tett a magyar nőkért, ám most leálltak a kereséssel. Ennek okáról a Bors cikkéből tudhatsz meg többet.

Az eltűnt ikreket egész Európában kereste a rendőrség / Fotó: Police Scotland North East

Eljött az anyagi fellendülés ideje, és ehhez az égiek minden segítséget megadnak. Szegedi Erika főboszorkány szerint most kell kilépni a komfortzónából és változtatni. Az égiek most minden segítséget megadnak, hogy az emberek rendezni tudják anyagi helyzetüket. Azt, hogy pontosan mit is kell tenned ennek érdekében, IDE KATTINTVA tudhatod meg, a Bors korábbi cikkéből.

Szegedi Erika főboszorkány ezúttal is remek tippeket adott / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Szinte percek alatt kellett kiüríteni a Budapest VIII. kerületében található bevásárlóközpontot - hívta fel lapunk figyelmét egyik olvasónk. A Kerepesi úton található létesítményben olyan dolog történt, amire senki nem számított. Bár a történtek óta visszaengedték az embereket, ERRŐL SZÓLÓ CIKKÜNKBEN azt is megtudhatod, mi adott okot az emberek riadt menekülésére.

Pillanatok alatt kellett kiürítsék a bevásárlóközpontot / Fotó: Google Maps

A februári horoszkóp sokak előtt új ajtókat nyit, amiken átléphetnek egy új életszakaszba. Három csillagjegy szülöttei pedig igazán szerencsésnek mondhatják majd magukat. A mágus, Illy Roland Tamás és társa, Horváth Diána asztrológus szerint az energiák különböző területeken hoznak lehetőséget a fejlődésre. Azt is elárulták, melyik három csillagjegynek hoz szerencsét a február. Erről pedig IDE KATTINTVA olvashatsz, a Bors olvasói által a héten ötödik legolvasottabbnak ítélt cikkünkben.