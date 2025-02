"Teljesen elhűltem: a férjem titokban így bünteti a hároméves kisfiunkat!"

Egy anya teljesen megrökönyödött, amikor rájött, hogy férje milyen módszerrel bünteti a mindössze hároméves kisfiukat, Zephyrt. Az édesanya elmondása szerint nemrég a gyerek egyik kedvenc dinoszaurusz autóját kereste, de férje, Todd közölte vele, hogy kidobta a játékot, mert Zephyr butának nevezte őt. Amikor az anya rákérdezett, miért döntött ilyen drasztikus lépés mellett, Todd azt válaszolta: „Hatékony.”

A férfi szerint a büntetési módszer bevált / Freepik

Az anya ezután több hiányzó játék után is érdeklődött, és kiderült, hogy Todd az elmúlt hónapban egy új szabályt vezetett be: minden egyes rosszalkodásért egy játékot vesz el Zephyrtől. Bár a férfi szerint a büntetési módszer bevált, hiszen a kisfiú azóta engedelmesebb, az édesanya egy másik oldalát is látja ennek: Zephyr visszahúzódóbb lett, és nagyon félti a megmaradt játékait. A nő korábban azt hitte, hogy az óvodakezdés okozta a gyerek viselkedésbeli változásait - írta meg az aggódó anyuka a Slate szakértőjének.

Amikor az anya kifejezte aggodalmát, hogy a módszer érzelmi károkat okozhat a kisfiúnak, Todd határozottan ragaszkodott hozzá, mondván, hogy más büntetések, mint például a „büntipadra ültetés” vagy a képernyőidő elvétele, nem működnek. Szerinte a kisfiúnak meg kell tanulnia, hogy ha nem viselkedik, akkor előbb-utóbb nem lesz mivel játszania.

Az anya úgy véli, Zephyr egy teljesen normális hároméves, aki néha nemet mond, nem akar időben lefeküdni, vagy nem szívesen próbál ki új ételeket. Attól tart, hogy Todd módszere hosszú távon nemcsak a gyerek lelki egészségére lesz káros, hanem a kapcsolatukra is. Az édesanya szerint az efféle büntetések nem azt tanítják meg a gyereknek, hogy miért helytelen bizonyos viselkedés, hanem azt, hogy félnie kell az apjától. Most azon gondolkodik, hogyan tudná megvédeni kisfiát a férje „hatékonyságnak” nevezett drasztikus fegyelmezési módszereitől.

A Slate szakértője szerint az ilyen büntetési módszerek, mint a játékok kidobása, hosszú távon káros hatással lehetnek a gyermek érzelmi fejlődésére és a szülő-gyermek kapcsolatra. A gyerekek gyakran nem a szabályok megsértése miatt, hanem félelemből lesznek engedelmesebbek, ami nem az egészséges nevelés alapja.