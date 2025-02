Rémisztő videó: így csapódott két autó egy ház udvarába Borsodban

Brutális baleset történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Borsodnádasdon, ahol egy részeg sofőr először egy másik kocsinak hajtott neki, ami megpördült, és a két jármű teljes erővel csapódott be egy lakóház udvarába, miközben a szomszédos ingatlan kerítését is letarolta. Mindezt egy térfigyelő kamera is rögzítette. Egy betondarab szinte ágyúgolyóként repült végig az udvaron. Kész szerencse, hogy épp nem tartózkodott ott senki, ugyanis bizonyosan tragédiával végződött volna az eset. A Tények beszámolója szerint a vétkes sofőr utasa, egy 20 év körüli nő súlyosan megsérült.